Tutti tranne te, di cosa parla la commedia hot con Sydney Sweeney e Glen Powell?

La commedia romantica di Sony Pictures è diretta da Will Gluck (Amici di letto, Peter Rabbit) e vede protagonisti Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus, C'era una volta a... Hollywood) e Glen Powell (Il diritto di contare, Top Gun: Maverick). Nel cast sono presenti anche Alexandra Shipp (Barbie), GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Bryan Brown e Rachel Griffiths.

Tutti Tranne Te racconta la storia di Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) , che all'apparenza sembrano la coppia perfetta tipica di una commedia romantica hollywoodiana ma che, dopo un primo appuntamento fantastico, si ritrovano a dover fare i conti con qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione : quando, inaspettatamente, i due si ritrovano allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, anche se ognuno dei due ha un obiettivo diverso da raggiungere per fare buon viso a cattivo gioco.

Altri contenuti per Anyone But You