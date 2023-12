Tutti tranne te, la bollente commedia di Sydney Sweeney vietata per nudo integrale grafico

Il nuovo film con Sydney Sweeney Tutti tranne te arriverà in Italia dal 25 gennaio prossimo, ma dagli Stati Uniti arrivano notizie alquanto bollenti per la commedia rated-r che vedrà nel cast come co-protagonista anche la statuaria star di Top Gun Maverick Glen Powell.

In queste ore, infatti, per gentile concessione del Film Ratings Board della MPA sappiamo che Tutti tranne te sarà ufficialmente vietato ai minori negli Stati Uniti, con la commedia romantica che si è 'beccata' una classificazione rated-r dall'ente che si occupa di assegnare i rating ai film in uscita usl mercato americano. Non è ancora chiaro al momento se il film otterrà un divieto anche in Italia, e se si non è dato sapere per quale fascia d'età, ma la MPA ha giustificato l'assegnazione del rated-r (il più alto in assoluto per i film Hollywoodiani ad eccezione del rated-X, rarissimo) dichiarando che "Tutti tranne te include linguaggio scurrile, contenuti sessuali e nudità grafica integrale".

Il marketing di Tutti tranne te, in particolare i trailer, hanno ampiamente lasciato intendere che il film avrebbe avuto un tono irriverente e volgare, quindi questa valutazione rated-r non dovrebbe essere una sorpresa. Tuttavia, a questo punto gli spettatori saranno sicuramente curiosi di vedere cosa hanno architettato Sydney Sweeney e Glen Powell per far scattare sull'attenti la MPA.

Tutti tranne te uscirà in Italia il 25 gennaio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.