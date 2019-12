Taylor Swift e Viggo Mortensen tra i protagonisti del Sundance 2020

Il Sundance Institute ha rivelato il programma completo del Sundance Film Festival 2020, la rassegna dedicata al cinema indipendente fondata e diretta da Robert Redford. Saranno presenti a Park City, Utah, film che avranno tra i protagonisti Viggo Mortensen, Ben Affleck, Mila Kunis e documentari su Taylor Swift e Bruce Lee.

Il festival presenterà in totale 188 film, in rappresentanza di 27 paesi. Saranno 44 i cineasti che porteranno sullo schermo le loro opere prime, e sarà un'edizione del Sundance particolarmente inclusiva: dei 65 registi divisi nelle quattro categorie del concorso, il 46% sono donne, il 38% sono di colore e il 12% appartengono alla comunità LBGTQ+.

L'edizione del 2020 del Sundance Film Festival è in programma dal 23 gennaio al 2 febbraio. Tra i film più attesi ci sono Shirley, con Elisabeth Moss reduce da Her Smell, Sylvie's Love con Tessa Thompson ed Eva Longoria, Tesla con Ethan Hawke, Omniboat: A Fast Boat Fantasia con Finn Wolfhard (Stranger Things, sulla cui quarta stagione emergono nuovi indizi) e Robert Redford, Four Good Days con Mila Kunis e Glenn Close.

"Gli artisti indipendenti creano e arricchiscono la cultura globale" ha dichiarato il patron del festival Robert Redford. "La loro arte, che siamo orgogliosi di presentare, può intrattenere - e molto altro: può illuminare, agitare e potenziare. Il festival di quest'anno è pieno di film che mostrano una miriade di modi in cui le storie possono guidare il cambiamento, attraverso i cuori, le menti e le società. Crediamo che storie diverse di artisti indipendenti di tutto il mondo ci aprano a nuove prospettive e possibilità, in un momento in cui sono urgentemente necessari nuovi pensieri e dialoghi."