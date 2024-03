Taylor Swift: The Eras Tour, il nuovo trailer ci ricorda l'arrivo del film su Disney+!

Taylor Swift: The Eras Tour sarà presto disponibile su Disney+. Il film concerto diretto da Sam Wrench è uno spettacolo imperdibile per i fan di una delle stelle più luminose della musica pop contemporanea e viene anticipato oggi dal nuovissimo trailer ufficiale distribuito sul canale youtube della piattaforma streaming.

Nel filmato promozionale abbiamo un assaggio di quello che potremo vedere nella sua interezza di qui a pochi giorni: tra il 3 e il 9 agosto 2023, il SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles) accolse la straordinaria cantante e performer, pronta a ringraziare il pubblico con uno degli show di maggior successo di sempre, una vera e propria celebrazione dei primi 17 anni di una carriera inarrestabile.

"È stata l'esperienza più straordinaria di tutta la mia vita", afferma la voce fuori campo di Taylor Swift, che udiamo all'inizio del trailer, seguita immediatamente dalle note di Ready for it...?, uno dei brani più ascoltati e amati della musicista. Scenografie spettacolari e costumi sfavillanti fanno da sfondo al vero e proprio fulcro dell'evento: la Musica, esaltata come non mai dal talento e dalla vocalità unica della cantautrice. Il trailer promette, infatti, 4 brani eseguiti in acustico da Taylor Swift (tra cui "Cardigan"), al piano e probabilmente anche alla chitarra.

Con il suo passaggio in sala, Taylor Swift: The Eras Tour ha ottenuto un clamoroso successo al botteghino globale. Un successo che, con tutta probabilità, verrà presto replicato dalle visualizzazioni dell'attesissimo film-evento. Taylor Swift: The Eras Tour sarà disponibile su Disney+ a partire dal 15 marzo 2024.