Taylor Swift: The Eras Tour, è già il più grosso incasso di sempre per un film concerto

Taylor Swift: The Eras Tour è nelle sale da diversi giorni e i numeri al botteghino non lasciano dubbi sul fatto sul fatto che il film concerto della popstar sia una manna per il cinema in questo periodo. The Eras Tour è già diventato il film concerto con il maggior incasso di tutti i tempi, con quasi 97 milioni di dollari.

Il film ha superato di netto Justin Bieber: Never Say Never del 2011 che arrivò ad incassare ben 73 milioni di dollari.

Un risultato che sicuramente non stupirà i fan; il record delle prevendite di The Eras Tour aveva anticipato un risultato molto prevedibile, con il superamento della soglia dei 100 milioni di dollari nelle vendite dei biglietti prima dell'uscita.



Elizabeth Frank, vicepresidente esecutivo della programmazione mondiale e responsabile dei contenuti di AMC Theatres:"Siamo grati a Taylor Swift per averci permesso di rendere il film-concerto accessibile a milioni di fan nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La sua spettacolare performance ha deliziato i fan, che si sono travestiti e hanno ballato per tutto il film. Con ottimi consigli e fan che acquistano i biglietti per vedere questo film-concerto più volte, prevediamo che il film-concerto verrà proiettato davanti ad un vasto pubblico per le settimane a venire".



