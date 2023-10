Taylor Swift sul tappeto rosso per il film Eras Tour:'Mai provato nulla del genere'

Mercoledì sera Taylor Swift ha partecipato all'attesissima première del film concerto Taylor Swift: The Eras Tour, all'AMC The Grove 14 di Los Angeles. Entusiasta e sorridente davanti a fan, giornalisti e addetti ai lavori, la cantante ha dichiarato sul red carpet di non aver mai provato un'emozione di tale portata in passato.

"Mai provato nulla del genere" ha dichiarato Swift, elogiando i propri fan e attribuendo a loro il merito di aver reso indimenticabile il tour.



"Capirete che siete assolutamente i personaggi principali di questo film perché è ciò che ha reso magico questo tour, è ciò che lo ha reso diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto in vita mia" ha spiegato la cantante. Taylor Swift aveva annunciato ai fan che The Eras Tour sarebbe uscito un giorno prima del previsto, giovedì sera, e con ulteriori proiezioni aggiunte in cartellone.



The Eras Tour ha già venduto 100 milioni di prevendite in tutto il mondo e si prevede che possa diventare la più grande apertura al box-office americano di sempre nel mese di ottobre. Un record che attualmente appartiene a Joker, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix.



"Sono così orgogliosa del mio team di gestione: i tredici dirigenti sono le persone più straordinarie con cui ho la fortuna di poter lavorare, accanto a persone così incredibili, innovative, così efficienti, meravigliose e appassionate. E loro si preoccupano per voi quanto me. Quindi sono così orgogliosa di questo film. Sam Wrench è il nostro straordinario regista, è assolutamente incredibile. Avevamo un team straordinario composto solo da operatori di macchina da presa, montatori e tutti coloro che si occupavano della post-produzione. E sono così onorato di tutto il loro lavoro e la loro dedizione a questo film".

Il film di Taylor Swift ha già battuto record, come quelli appartenuti a titoli di successo come Barbie e Spider-Man: No Way Home.