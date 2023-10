Taylor Swift spaventosa: già oltre 100 milioni in prevendite, quanto può incassare?

Dopo aver dato un'occhiata ai primi dati box office de L'esorcista: Il credente, appena arrivato nelle sale, andiamo a sbirciare nel portafogli di Taylor Swift per capire quanto il film concerto dedicato all'Eras Tour abbia già incassato al botteghino tramite le prevendite.

I numeri, neanche a dirlo, sono spaventosi, e giustificano il fuggi fuggi generale che ha visto diversi film importanti lasciare la propria data d'uscita per evitare di debuttare in concomitanza con il fenomeno musicale (compreso L'esorcista: Il credente, che ha anticipato di una settimana): come riportato da Variety in queste ore, infatti, Taylor Swift: Eras Tour ha già superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo il suo distributore ufficiale AMC Theatres. Questi ricavi comprendono tutti gli orari degli spettacoli, le località e i circuiti che riproducono “Eras Tour” in tutto il mondo, non solo le località AMC. Il film-concerto di Taylor Swift, che riproduce il suo tour da record negli stadi, sarà proiettato in 8.500 cinema in 100 paesi (si, anche l'Italia).

Gli esperti del settore ritengono che Eras Tour potrebbe superare i 100 milioni di dollari solo nel Nord America (la cifra attuale per le prevendita dei biglietti fa riferimento al botteghino internazionale) durante il solo fine settimana di apertura, numeri senza precedenti per un film-concerto. Basti pensare che, nel 2023, solo cinque film hanno debuttato sopra i 100 milioni negli Stati Uniti: Barbie (162 milioni di dollari), The Super Mario Bros. Movie (146 milioni di dollari), Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 milioni di dollari), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 milioni di dollari) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 milioni di dollari).

Restate con noi per tutte le prossime novità dal box office.