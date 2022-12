Taylor Swift scriverà e dirigerà il suo primo film per Searchlight Pictures!

Non scopriamo certo oggi di star vivendo nel periodo d'oro di Taylor Swift: la cantautrice statunitense è l'indiscussa re Mida del pop made in USA da ormai un po' di anni, e le sue mire espansionistiche sembrano non fermarsi al mondo della musica, con il cinema che già è pronto a cedere alla sua inarrestabile avanzata.

Dopo aver parlato del suo sogno di diventare Guillermo del Toro anche solo per un giorno Swift è quindi pronta a concretizzare le sue ambizioni per quanto riguarda il mondo della settima arte: Searchlight Pictures ha infatti messo sotto contratto l'autrice di Love Story e Shake it Off offrendole l'opportunità di scrivere e dirigere il suo primo film.

Non si tratterà, comunque, di una prima volta assoluta: Swift ha infatti già diretto recentemente il corto All Too Well: The Short Film, mentre come attrice la nostra è già apparsa, seppur brevemente, in serie TV come CSI e New Girl, ma più di recente anche nell'Amsterdam di David O. Russell.

Al momento, comunque, non conosciamo alcun dettaglio sul film: tutto ciò che sappiamo è che Swift sarebbe già a buon punto nella scrittura della sceneggiatura, ma è ovviamente troppo presto per parlare di cast e data d'uscita. Noi, comunque, non mancheremo di aggiornarvi appena ci saranno novità al riguardo.