Taylor Swift ha scritto Argylle? Matthew Vaughn risponde all'assurda teoria

Qualche tempo fa a rapirci era stata l'insolita capigliatura di Henry Cavill in Argylle, ma ora il regista Matthew Vaughn ci rivela la sua risposta ad un'insolita teoria: la cantante Taylor Swift ha scritto Argylle?

"Non sono un grande appassionato di internet, e in realtà è stata mia figlia a venire da me - questo è il potere della celebrità e di internet - e a dirmi: 'Non mi hai mai detto che Taylor ha scritto il libro!'", ha detto Vaughn. "E io l'ho guardata dicendo: 'Ma cosa stai dicendo che Taylor Swift ha scritto il libro? Non ha scritto lei il libro!". E io ridevo perché pensavo: 'Non è vero! Non ha scritto lei il libro!". Ma mia figlia ne era convinta", ha rivelato in una recente intervista per Rolling Stone.

"C'è un libro vero... ed è davvero un bel libro. E c'è una Elly Conway che ha scritto il libro, ma non è Taylor Swift. E lo dico perché immagino che Taylor Swift abbia un sacco di persone che cercano di salire sul suo carro a destra e a manca, e io non voglio far parte di quel club. Ho letto le cospirazioni e mi sono detta: wow, le provano tutte! Ma non è Taylor Swift. Sicuramente non ha scritto lei il libro", ha continuato il regista.

"Ironia della sorte, è lei la responsabile dello Scottish Fold. Un giorno sono tornato a casa, era Natale, e mi sono detto: "Che c*** è questo rumore?". Correndo per casa ho sentito un rumore e i bambini avevano visto un documentario di Taylor Swift in cui c'era uno Scottish Fold e avevano convinto mia moglie, Claudia, a regalare loro il gattino per Natale. Era stato comprato senza il mio permesso e mi era stato nascosto", ha concluso, risolvendo la stramba teoria del coinvolgimenti di Taylor Swift con Argylle.