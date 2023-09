Taylor Swift e quel momento romantico con Eddie Redmayne che nessuno vedrà mai

Le prevendite per i concerti di Taylor Swift sono a dir poco sbalorditive, ma la celebre cantante, come in molti già sanno, ha avuto qualche ruolo anche nel mondo del cinema; in particolare, Swift ha approfittato di una recente intervista per commentare un episodio imbarazzante vissuto con Eddie Redmayne.

Nel ricordare l'audizione per Les Misérables, così ha dichiarato la star di Animali fantastici e dove trovarli: "Ero appena stata a Pizza Express e avevo mangiato delle polpette all'aglio. Pensavo che avremmo cantano insieme, sai... era tutto così trano, perché Taylor era vestita come Éponine, mentre io con una banalissima tuta. L'aspettativa era cantare Sweet Nothings uno sopra l'altro, mentre invece tutto quello che sapevo era di avere un alito all'aglio". Da parte sua, Swift ha ricordato di aver visto Redmayne piangere durante la scena... fino a credere che una reazione simile dipendesse dal suo aspetto!

"Una volta sono morta tra le braccia di Eddie Redmayne" ha continuato la cantante. "Mi riferisco a un provino per Les Misérables. Fondamentalmente, c'era questa audizoni per due ruoli, così sono andata a New York. Penso che fosse stato stabilito fin dal principio che io somigliassi a Cosette, ma, nello stesso tempo, avevo una gamma vocale alla Éponine. Non volevo ottenere quel ruolo, ma mi hanno detto: 'Vuoi venire a Londra per un ultimo screen test? Farai un provino con Eddie Redmayne'. Mi sembrava un'esperienza da non perdere, un'occasione che avrei dovuto cogliere almeno una volta nella vita".

Taylor Swift ha recitato in Hannah Montana: The Movie, Appuntamento con l'amore, The Giver - il mondo di Jonas e altri film, a cui si aggiungono le serie tv CSI - Scena del crimine e New Girl; inoltre, ha doppiato il personaggio di Audrey in Lorax - Il guardiano della foresta. Per approfondire la sua illustre carriera, non perdetevi il nostro approfondimento sulla fenomenologia di Taylor Swift.