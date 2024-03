Taylor Swift ha preso d'assalto Disney+: la vedrete ovunque, ma non si tratta di un glitch

La pop star Taylor Swift ha letteralmente preso d'assalto la piattaforma di streaming on demand Disney+ in queste ore, ma non temete non si tratta di un glitch.

Il servizio di streaming ha appena lanciato il film Taylor Swift: The Era's Tour e, per celebrare la première, ha reso Taylor Swift la home page di Disney+, con nuove categorie ispirato alla celebre cantautrice.

Ovviamente il film The Era’s Tour è in primo piano ovunque, ma gli utenti potranno imbattersi anche in altre sezioni della piattaforma 'a tema Taylor Swift', create e curate per citare alcuni degli album più famosi dell'artista: ad esempio, laddove Disney+ normalmente presenta raccolte curate di film e programmi TV basati su temi come “Principesse”, “Funny Families” e “Throwbacks”, ora presenterà sezioni con nomi come “Red”, “Folklore” e “Evermore”, tutte etichettate “Versione Disney”. Tra le collezioni ci saranno “1989 (versione Disney)”, con progetti risalenti all’anno di nascita di Taylor Swift come La Sirenetta e Tesoro, mi si sono ristretti i bambini; “Fearless (Disney’s Version)”, con titoli come Oceania, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Limitless con Chris Hemsworth; e "Folklore (Disney's Version)" con Biancaneve e i sette nani, Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l'armadio e, naturalmente, Taylor Swift: Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Per altri contenuti recuperate il trailer di Taylor Swift: The Era's Tour.

