Taylor Swift, la popstar confessa:'Mi piacerebbe dirigere un film!'

La nota cantautrice Taylor Swift è apparsa sabato al TriBeca Festival in qualità di regista, ruolo che ha assunto soltanto negli ultimi anni dirigendo il suo videoclip per The Man e un cortometraggio All Too Well, colonna sonora di 10 minuti dell'omonima canzone. E ora all'orizzonte Swift vede la regia di un lungometraggio.

La popstar - una canzone di Taylor Swift sarà in una serie Amazon, The Summer I Turned Pretty Pretty - ha presenziato al festival insieme ai due protagonisti del corto, Sadie Sink e Dylan O'Brien, e ha spiegato l'approccio alla lavorazione di All Too Well e del suo passaggio alla regia nel corso di una conversazione con Mike Mills.



Swift ha dichiarato di aver imparato molto da Lana Wilson, regista di Miss Americana:"Sono stata davvero fortunata ad aver avuto l'opportunità di stare sui set di video musicali per 15 anni. E sono stata sempre davvero curiosa. Cercavo di assorbire il prima possibile".



All Too Well racconta la storia di un rapporto amoroso tra una ragazza (Sink) e un uomo più vecchio di dieci anni (O'Brien):"Ciò che volevo fare era realizzare un corto su una giovane donna effervescente e curiosa a cui sfugge completamente di mano la situazione".



Il passaggio al cortometraggio è nato perché 'non è un video musicale, abbiamo avuto un approccio completamente differente. Lo abbiamo girato in 35mm e tutte le decisioni prese per creare i personaggi e immergerci in questo mondo sono state diverse'.



Per quanto riguarda la sua carriera d'attrice, Taylor Swift reciterà per David O Russell nel suo nuovo film.