Taylor Swift, polemiche dai puristi del cinema: 'Che roba è? Non si balla in sala!'

Il film concerto di Taylor Swift ha fatto piazza pulita al box office durante il suo primo week-end di programmazione ma la lamentele non sono mancate, soprattutto dai puristi dell'esperienza cinematografica.

In questi giorni, infatti, il web e i social sono pieni di clip e filmati di registrazioni fatte all'interno delle sale in cui è stato proiettato il film The Eras Tour, i quali mostrano i fan di Taylor Swift davvero scalmanati mentre cantano e ballano senza sosta come fossero davvero presenti al concerto ritratto sullo schermo. Le polemiche non hanno tardato ad arrivare, con alcuni che hanno definito The Eras Tour come la peggior esperienza cinematografica di tutti i tempi, a causa proprio del comportamento senza freni di una larga fetta di pubblico esaltato.

Naturalmente, ci sono stati anche molti post sui social media che al contrario hanno sottolineato come gli spettatori dovrebbero essere incoraggiati a vivere il progetto come un’esperienza interattiva e che questo tipo di comportamento, osteggiato dai puristi, in realtà migliora il film stesso. Ma cosa di dicono le linee guida del film The Eras Tour? Ebbene si, AMC Theatres ha pubblicato una sorta di etichetta da seguire in sala per il film di Taylor Swift, secondo la quale il pubblico è incoraggiato 'a ballare e a cantare durante questo evento cinematografico-concerto', a patto però di non salire con i piedi sulle poltrone e di non impedire la visione agli altri spettatori.

In mezzo alla discussione, comunque, il film di Taylor Swift è già diventato il film concerto dal maggior incasso di sempre, il tutto in pochi giorni di programmazione.