Taylor Swift fa già piazza pulita al box office: superato L'esorcista, Eras Tour in testa

Taylor Swift si prepara ad un debutto da record nei cinema di tutto il mondo con l'attesissimo film-concerto Eras Tour, dedicato al tour già campione di incassi negli stadi, e i primi numeri ufficiali in arrivo dal botteghino confermano le previsioni delle scorse settimane.

Il film ha incassato 2,8 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì da un totale di 2.700 sale, con le previsioni che parlano di un esordio compreso tra i 100 e i 125 milioni di dollari nel fine settimana di apertura. Tra sabato e domenica Taylor Swift: The Eras Tour aprirà in 3.850 teatri in Nord America e in altre 4.150 sedi in più di 90 paesi in tutto il mondo, con il lancio internazionale che dovrebbe fruttare dai 30 ai 50 milioni di dollari, portando il debutto mondiale a un valore compreso tra 150 e 175 milioni di dollari.

Il film ha già incassato 100 milioni di dollari dalla prevendita dei biglietti, secondo il suo distributore AMC Theatres: questa cifra lo rende già il film-concerto con il maggior incasso di sempre, strappando il precedente primato a Never Say Never di Justin Bieber (99 milioni di dollari). Si prevede già che, alla fine della sua run nelle sale, Taylor Swift: The Eras Tour sarà probabilmente tra i 10 film più importanti dell’anno (questa la classifica dei migliori incassi del 2023 finora).

Per quanto riguarda l'Italia, invece, il film-concerto Taylor Swift ha debuttato direttamente al primo posto spodestando L’esorcista: Il credente con un incasso di 319,548 euro e una media di 1.891. Nulla ha potuto la forza evocativa del 'venerdì 13', una data simbolo per gli amanti dell'horror, nel proteggere L’esorcista dalla furia di Taylor Swift.