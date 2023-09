Taylor Swift fa più paura dell'Esorcista: anche il film di Game Stop cambia data

La classifica dei maggior incassi del 2023 potrebbe cambiare prossimamente grazie al film di Taylor Swift dedicato all'Eras Tour, che fa letteralmente paura a tutti i film in uscita nello stesso periodo.

Come segnalato da Deadline, infatti, in queste ore Taylor Swift: The Eras Tour ha fatto scappare anche un altro film, che ha cambiato la propria data d'uscita per evitare il rischio di uscire nei cinema in contemporanea con l'atteso fenomeno dell'autunno e rimanere a bocca asciutta in termini di incassi e biglietti venduti. Quando, la scorsa settimana, la superstar del pop Taylor Swift ha annunciato una versione filmata del suo blockbuster Eras Tour, che sarà presentata in anteprima il 13 ottobre, lo stesso giorno di L'Esorcista: Il Credente di Blumhouse, Jason Blum ha reso noto poche ore dopo che il sequel de L'esorcista sarebbe uscito con una settimana d'anticipo, il 6 ottobre, proprio per evitare conflitti con il concerto - che dovrebbe incassare oltre 100 milioni di dollari diventando il film-concerto più visto di tutti i tempi.

Ora, anche il film di Craig Gillespie Dumb Money, dedicato alla storia vera del fiasco sul mercato azionario di GameStop, ha anticipato la sua data d'uscita, spostandosi dal 6 ottobre al 29 settembre: un effetto a catena generato da Taylor Swift.

Per altri contenuti, sapete che il film di Taylor Swift ha superato le prevendite di Avengers: Endgame?