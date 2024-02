Taylor Swift, il padre ha picchiato un fotografo? Ecco cosa è successo

L'entourage di Taylor Swift ha risposto pubblicamente alle accuse che coinvolgono il padre della popstar, Scott Swift, presunto protagonista di un diverbio, sfociato nell'aggressione, nei confronti di un fotografo di 51 anni. Un rappresentante della popstar ha cercato di fare chiarezza tramite il magazine Rolling Stone.

Secondo il portavoce, in quel momento due persone si stavano avvicinando a Swift in maniera aggressiva, afferrando il personale della sicurezza e minacciando di buttare in acqua un membro femminile dello staff. Qualche settimana fa, Taylor Swift ha criticato uno studente che avrebbe tracciato gli spostamenti del suo jet privato, sostenendo che si tratti di un 'assist agli stalker'.



"Due individui stavano spingendo con forza verso Taylor, afferrando il personale della sua sicurezza e minacciando di gettare in acqua un membro dello staff femminile" ha dichiarato il membro dello staff. Al momento, la polizia del Nuovo Galles del Sud non ha confermato il coinvolgimento del padre di Swift ma è stato citato un uomo di 71 anni colpevole di aver aggredito un uomo di 51 anni al molo di Neutral Bay a Sydney, verso le 2.30 del mattino. L'età corrisponde a quella del padre della cantante, e il Daily Mail ha identificato il fotografo come Ben McDonald.



Nessuna assistenza medica è stata richiesta. TMZ ha pubblicato un video in cui si vede un uomo che somiglia a Scott Swift che cammina lungo un molo insieme ad una donna che sembra essere Taylor Swift. Quando un fotografo inizia a scattare foto un membro del team blocca l'obiettivo con un un ombrello e i presenti si scambiano parole incomprensibili e con toni aggressivi. Taylor Swift sta completando il suo Eras Tour e ha fatto tappa a Sydney.

