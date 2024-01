Taylor Swift, online foto pornografiche fatte con l'IA: interviene anche il SAG

Il sindacato SAG-AFTRA si è pronunciato contro le foto pornografiche di Taylor Swift create dall'intelligenza artificiale che stanno circolando sui social media e ha ribadito il sostegno alla legislazione per mettere al bando tali immagini.

Il sindacato degli attori, che l'anno scorso ha scioperato anche per motivi legati alla creazione di immagini cosiddette 'deepfake', ha definito le foto “sconvolgenti, dannose e profondamente preoccupanti”. “Lo sviluppo e la diffusione di immagini false – soprattutto quelle di natura oscena – senza il consenso di qualcuno devono essere resi illegali”, ha affermato il sindacato. “Come società, abbiamo il potere di controllare queste tecnologie, ma dobbiamo agire ora prima che sia troppo tardi”.

Il sindacato degli artisti segue la questione da anni e in precedenza ha espresso sostegno alle leggi statali e federali che renderebbero illegale la distribuzione di immagini pornografiche “deepfake” che riproducono le sembianze di qualcuno senza consenso. La questione è diventata un tema caldo a Washington questa settimana grazie alle immagini di Taylor Swift che sono circolate su X, precedentemente noto come Twitter. Venerdì, durante la conferenza stampa della Casa Bianca, un giornalista ha chiesto se il presidente Biden sostenesse la legislazione per vietare le immagini porno generate dall’intelligenza artificiale. "È allarmante", ha detto Karine Jean-Pierre, addetta stampa della Casa Bianca. "Siamo allarmati dalle notizie sulla circolazione delle immagini che avete appena esposto... Dovrebbe esserci una legge, ovviamente, per affrontare questo problema."

