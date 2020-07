Taylor Swift, il nuovo video ha la sontuosa fotografia di Scorsese e Iñárritu: ecco perché

Periodo fortunato per i video musicali: se Dua Lipa e J Balvin hanno potuto contare sulla presenza di Ursula Corbero de La Casa di Carta per il nuovo singolo, Taylor Swift ha deciso di puntare tutto sul lato visivo.

La nuova canzone pubblicata, intitolata Cardigan, vede infatti alla fotografia un vero e proprio pezzo da novanta. Si tratta di Rodrigo Prieto , un direttore che ha collaborato spesso con registi del calibro di Martin Scorsese, Oliver Stone e Alejandro González Iñárritu, firmando la fotografia di film come The Irishman, The Wolf of Wall Street, Silence e Alexander.

Il video, ideato dalla stessa cantante, mette in scena sequenze fiabesche ed è incentrato su di un pianoforte in grado di portare Taylor Swift in dimensioni alternative, per poi riportarla al sicuro punto di partenza. Il tutto potrebbe simboleggiare il ritorno ad uno stile più simile alle produzioni giovanili, con sonorità meno costruite e con testi più introspettivi.

Per raggiungere simili risultati sembra essere stato fondamentale il contributo di Prieto e della sua mano esperta quando si tratta di ragionare sull'impianto visivo che un'opera deve avere. Un progetto sicuramente minore nella sua filmografia, ma comunque interessante per i fan della cantante.

Purtroppo non è sempre andato tutto bene per Taylor Swift in ambito cinematografico, visto che ha accettato il ruolo da Bombalurina nel deludente Cats.