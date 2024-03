Taylor Swift, subito numeri impressionanti per il film sull'Eras Tour su Disney+!

The Eras Tour di Taylor Swift raggiunge un altro grande risultato: il film concerto della pop star americana ha toccato i 4,6 milioni di visualizzazioni su Disney+, diventando il musical film più visto di sempre sulla piattaforma della Casa di Topolino.

Dopo aver conquistato il botteghino, The Eras Tour è un successo enorme anche nel mondo delle piattaforme di streaming: a partire dalla sua uscita su Disney+ il 15 marzo, le Swifties hanno guardato 16,2 milioni di ore del film concerto. Questi numeri sono basati su tre giorni di streaming, mentre le visualizzazioni di altri film che hanno esordito su Disney+ di recente, come The Little Mermaid e Elemental, si basavano invece su cinque giorni di streaming.

La versione Disney+ di The Eras Tour dura ben 3 ore e 50 minuti e contiene performance di nuove canzoni della star americana e quattro canzoni aggiuntive in versione acustica: "Maroon", "Death by a Thousand Cuts", "You Are in Love" e "I Can See You".

The Eras Tour è uno dei film concerto più lunghi presenti sulla piattaforma: altri film incentrati su eventi musicali disponibili su Disney+ sono Elton John: Farewell from Dodger Stadium, Black Is King: A Film by Beyoncé, The Beatles: Get Back e folklore: the long pond studio sessions della stessa Swift.

Taylor Swift: The Eras Tour ha fatto il record di incassi: il film, diretto da Sam Wrench, è arrivato a guadagnare un totale di 262 milioni di dollari, ottenendo il più grosso incasso di sempre per un film concerto. Il successo della pop star più amata del momento sembra destinato a non arrestarsi: cos'altro riserverà il futuro per Miss Americana? In attesa di scoprirlo, qui potete trovare il trailer ufficiale di Taylor Swift: The Eras Tour.

