Taylor Swift non ha apprezzato la battuta su di lei ai Golden Globes? La reazione è virale

A condurre la serata c’era Jo Koy , che, come da tradizione, ha intrattenuto la platea e gli spettatori da casa con un monologo. Tra le varie battute riguardanti il pubblico una in particolare era riferita a Taylor Swift, come mostra il video pubblicato sul social X da parte dell’account POP BASE, accompagnato dalla caption: “Taylor Swift reagisce alla battuta del conduttore dei # GoldenGlobes2024 Jo Koy sulla NFL. "La grande differenza tra i Golden Globes e la NFL ? Ai Golden Globes ci sono meno riprese di Taylor Swift”. La battuta ha fatto sicuramente ridere la platea, ma non la cantante, che si è limitata ad abbassare lo sguardo e a sorseggiare dal suo bicchiere . Indifferenza oppure la battuta non è andata proprio giù?

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL.



“The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift”



