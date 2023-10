Taylor Swift loda Beyoncé alla prima del suo film: 'Per me è un faro'

Le foto scattate in occasione della première del film musicale Taylor Swift: The Eras Tour che ritraggono insieme Taylor Swift e Beyoncé hanno mandato in tilt il web.

Le due star erano, infatti, presenti all’anteprima del The Eras Tour motivo di emozione e di orgoglio per Taylor Swift. La sua carriera, costellata di clamorosi successi musicali e molteplici meritate onorificenze, è pronta ad ampliarsi al mondo del cinema con il film evento in arrivo in sala, in grado di far rivivere in sala le stesse emozioni dell’omonimo tour mondiale.

Sul tappeto rosso non è di certo passata inosservata la presenza di un’altra icona pop, niente di meno che Beyoncé. Per celebrare l’incontro, la stessa Taylor Swift ha condiviso sui propri social altri scatti inediti, palesando la propria ammirazione verso la collega: “Sono davvero felice di non sapere mai come sarebbe stata la mia vita senza l’influenza di Beyoncé”, rivela la Swift.

“Il modo in cui ha insegnato a me e a tutti gli artisti a sfidare e infrangere le regole del settore, il suo animo generoso, la sua resilienza e versatilità: è stata una luce ed una guida durante la mia intera carriera e la sua presenza stasera è come una fiaba che prende vita”.

Dopo la comparsa sul red carpet, anche la celeberrima cantante di Halo e Single Ladies si prepara a sbarcare al cinema: il suo Beyoncé Renaissance World Tour uscirà il 1 dicembre e chissà se riuscirà, in qualche modo, a tenere testa ai risultati, a dir poco epocali, del The Eras Tour. Ai posteri, anzi al botteghino l’ardua sentenza.