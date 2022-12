Taylor Swift e quell'insolito sogno: ''Vorrei essere Guillermo del Toro per un giorno''

Dopo aver confessato di puntare a dirigere un film , Taylor Swift continua a metterci al corrente dei suoi sogni nel cassetto. Questa volta il desiderio ha come protagonista il regista Guillermo del Toro e la sua invidiabile immaginazione.

Chi ambisce a diventare un regista, non può non guardare al lavoro di del Toro con ammirazione e rispetto. Una carriera brillante la sua, che con il progetto Netflix su Pinocchio - in arrivo al cinema anche in Italia - pone un altro importante tassello ad un mosaico artistico di tutto rispetto.

Tra i numerosi estimatori del cineasta pare esserci anche la cantante Taylor Swift che, durante il 2022 Women in Entertainment Power 100 Q&A di The Hollywood Reporter, ha confessato che cambierebbe posto volentieri con Guillermo Del Toro, anche solo per un solo giorno: ''Immaginate di avere quell'immaginazione'', ha affermato la pluri-iridata prediletta dai Grammy: ''Immaginate di aver quel vocabolario visivo e quel bagaglio di opere stupefacenti Di avere una gamma di storie così diverse, ma in qualche modo riuscire a mettere la propria impronta artistica su ogni film''.

La Swift non è completamente estranea alla regia. Quest'anno, infatti, ha fatto il suo debutto dietro la cinepresa con il cortometraggio del suo brano All Too Well, candidato anche all'Oscar. Che sia questo l'inizio di una carriera anche nel mondo del cinema per lei?