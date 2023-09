Taylor Swift, il film dell'Eras Tour punta a un'apertura clamorosa: ecco le previsioni

Un successo già annunciato: il film dell'Eras Tour di Taylor Swift potrebbe concorrere per entrare nella storia del cinema. Le premesse ci sono già tutte se pensate che le prevendite per The Eras Tour: Concert Film hanno superato persino un record di Avengers: Endgame ma le previsioni per il primo weekend di debutto vedono cifre da capogiro.

Il film-evento firmato dalla popolare cantante, infatti, dovrebbe incassare già 100 milioni di dollari al box office nel primo weekend di esordio con un range che potrebbe arrivare fino a 150 milioni di dollari al botteghino. Insomma niente male per Taylor Swift e più in generale per un tour di concerti che arriva sul grande schermo.

The Eras Tour: Concert Film, diretto per Sam Wrench già dietro film-concerto di successo come quello di Billie Eilish, racchiuderà l'immenso repertorio dell'incredibile tour della pop-star da record che proseguirà fino al 2024. Il successo della pellicola, nell'ottica del genere, è da attribuire anche allo smisurato fandom di Taylor Swift che, non essendo riuscito a ottenere un biglietto per il concerto, avrà a ogni modo la possibilità di vivere momenti indimenticabili con la propria cantante preferita: The Eras Tour: Concert Film approderà nelle sale statunitensi il 13 ottobre.

L'arrivo dell'Eras Tour al cinema non è certo in Italia, almeno per il momento. Rimanete sintonizzati e vi aggiorneremo come sempre sull'uscita