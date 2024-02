Taylor Swift, il fenomeno box office arriva su Disney+ in versione estesa: data d'uscita

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato che il film Taylor Swift: The Eras Tour debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming della Disney, e lo farà per la prima volta in versione integrale.

La data d'uscita prevista è quella del prossimo 15 marzo, quando Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) debutterà in esclusiva in una versione integrale mai vista al cinema che includerà anche il brano "cardigan" e quattro altre canzoni acustiche aggiuntive, non presenti né nella versione cinematografica né in quella digitale uscita per le piattaforme vod. Nel dare l'annuncio, Bob Iger, il ceo della Disney, ha dichiarato: "L'Eras Tour è stato un vero e proprio fenomeno globale che ha entusiasmato e continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo, e siamo davvero felici di portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+".

Taylor Swift: The Eras Tour è il film concerto di Taylor Swift, la prima esperienza cinematografica dell'artista 14 volte vincitrice ai GRAMMY Awards: il film diretto da Sam Wrench ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

