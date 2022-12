Taylor Swift, i fan hanno già un'idea sul suo film: c'entra anche Ryan Reynolds

L'annuncio del primo film da regista di Taylor Swift ha mandato in visibilio i fan della nota popstar, che immediatamente si sono lanciati nell'impresa di indovinare in cosa consisterà quest'esordio della nostra dietro la macchina da presa: qualcuno, in realtà, sembra avere già le idee piuttosto chiare al riguardo.

Dando una rapida occhiata ai social, scopriamo infatti come il pensiero della maggior parte dei fan di Swift vada verso un'unica direzione: il film dev'essere un adattamento di The Last Great American Dynasty, brano presente nell'album del 2020 Folklore. Non solo: in molti hanno già fatto partire il fantacasting, ed il nome più quotato sembrerebbe essere quello di Ryan Reynolds!

"The Last Great American Dynasty sarebbe un gran film, la storia è unica e senza tempo, la musica sarebbe fantastica ed ha anche un titolo perfetto. Per il cast: Blake Lively (Rebekah), Ryan Reynolds (Bill) e Jesse Tyler Ferguson (il vicino)" si legge in un tweet, mentre gli altri seguono a ruota: "Sarà The Last Great American Dynasty? Ricordate i tweet con Ryan e Blake?", "Immaginate. Un film su The Last Great American Dynasty. Sto già impazzendo" e così via.

E voi, cosa ne pensate? Un adattamento di The Last Great American Dynasty sarebbe la scelta giusta per quest'esordio? Diteci la vostra nei commenti!