Taylor Swift ha evitato le piattaforme streaming per il suo film: ecco perché

Il film di Taylor Swift, The Eras Tour è stato un grande successo al box office. Durante l'intervista al Time, che l'ha nominata "Persona dell'anno", Swift ha parlato dell'uscita del film e ha rivelato il motivo per cui ha deciso di non passare per le piattaforme streaming.

"Abbiamo avuto un incontro con tutti gli studios e le piattaforme streaming, e abbiamo considerato come fosse percepito e valutato, e se avesserò grandi sogni e speranze sul film. Ultimamente ho fatto ciò che tendo a fare più spesso in questi giorni, ovvero scommettere su me stessa". La cantante ha aggiunto che è stato suo padre a suggerire l'idea, e ha aggiunto: "Lui ha detto, perchè deve esserci - in mancanza di una parola migliore - un intermediario?"

The Eras Tour ha guadagnato 249,591,137$ al box office mondiale, dei quali 178,901,001$ negli Stati Uniti, arrivando ad essere il più grosso incasso di tutti i tempi per un film concerto. Uscirà una versione streaming che includerà tre canzoni bonus che sono state tagliate dalla versione per le sale: Wildest Dreams, Long Live e The Archer dall'album Lover.

Nel frattempo, oltre al colossale successo di pubblico, The Eras Tour ha ricevuto diverse lodi anche da parte di alcune figure di spicco dell'industria: una su tutte Christopher Nolan che ha lodato l'iniziativa di Swift e ha affermato che esperienze come The Eras Tour "fanno bene al cinema".