Taylor Swift, l'Eras Tour arriva al cinema! Ci sarà anche in Italia?

Taylor Swift è pronta a conquistare il cinema: la celebre cantante sta infatti preparando il film sulla sua carriera. La vera domanda a questo punto è: dopo l'America arriverà mai nelle sale italiane?

"L'Eras Tour è stata l'esperienza più significativa ed elettrica della mia vita finora e sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo [faccina che ride]. A partire dal 13 ottobre potrete vedere il film del concerto nei cinema del Nord America! I biglietti sono in vendita ora su amctheatres.com. Abbigliamento da sera, braccialetti dell'amicizia, canti e balli incoraggiati... 1, 2, 3 LGB!!!! (iykyk)", così scrive la cantante sul suo ultimo post Instagram, di giusto sette ore fa.

Sull'Italia però non è ancora stata fatta alcuna menzione. I nostri fan non aspettano altro. Intanto a consolarli è la notizia dell'arrivo dell'Eras Tour in Italia nel 2024. Migliaia si sono gettati nel comprare i biglietti, che sono andati incredibilmente a ruba in un batter d'occhio.

In attesa di ulteriori notizie sul film di Taylor Swift, vi rimandiamo ad alcune teorie che includerebbero Ryan Reynolds nel documentario. Che c'entra l'attore? E cosa c'entra...Blake Lively?!

Per concludere, fateci sapere nei commenti se, nel caso in cui fosse disponibile in Italia, lo andrete a vedere!