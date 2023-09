Taylor Swift, dubbi per il film dell'Eras Tour? Cosa sta succedendo

Uscirà nelle sale il prossimo 13 ottobre il film sull'Eras Tour della cantautrice Taylor Swift che ha già guadagnato 65 milioni di dollari dalla vendita anticipata dei biglietti e un bottino previsto per il fine settimana di apertura di oltre 100 milioni. Tuttavia, potrebbe esserci qualche problema per il film secondo un ultimo report.

Secondo The Quorum, The Eras Tour potrebbe non attirare abbastanza spettatori non fan di Swift. Circa metà delle persone intervistate non ha visto Swift in concerto e non ha alcun interesse a vederlo. Interpellati sull'interesse nei confronti del film in uscita nelle sale, è stato registrato un gradimento del 39%.



La maggior parte dell'interesse per The Eras Tour sembra legato ai fan di Swift e secondo il report 'è improbabile che attiri un pubblico oltre ai suoi fan'.

In ogni caso è difficile dare un peso specifico a questi dati, soprattutto perché si tratta di un evento che non ha precedenti prettamente uguali a The Eras Tour e proprio questa sua particolarità unica rende complicato valutare e anticipare il suo reale impatto con il pubblico e il box-office. Al momento le prevendite di The Eras Tour sono meglio di Batman e Doctor Strange.



Bisognerà attendere l'uscita di The Eras Tour nelle sale. Diretto da Sam Wrench, il film ripercorre il concerto di Taylor Swift dal 3 al 9 agosto al SoFi Stadium di Inglewood, distribuito da AMC Theatres.

