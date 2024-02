Taylor Swift sarà davvero in Deadpool 3? Tutto quello che sappiamo

Taylor Swift sarà davvero in Deadpool 3? Dopo le nuove dichiarazioni di Shawn Levy sul titolo ufficiale di Deadpool 3, cerchiamo di fare chiarezza sui rumor riguardanti la pop star e il suo possibile cameo nel nuovo attesissimo film Marvel Studios.

Negli scorsi mesi ci sono state tantissime indiscrezioni a proposito della possibile partecipazione di Taylor Swift in Deadpool 3, e nelle ultime ore queste voci di corridoio si sono intensificate parlando addirittura di un'eventuale apparizione della popstar nel tanto atteso trailer ufficiale di Deadpool 3, che sarà pubblicato nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio in occasione del Super Bowl 2024.

Il coinvolgimento di Taylor Swift in Deadpool 3 è un rumor che ha accompagnato praticamente tutta la lavorazione del film Marvel Studios, ma dopo mesi di dubbi e scetticismi questa possibilità è diventata sempre più concreta quando la pop star ha iniziato ad apparire pubblicamente insieme a Ryan Reynolds e a Shawn Levy, molto spesso per assistere alle partite della stagione dell'NFL, che appunto culminerà questa notte al Super Bowl. Una delle indiscrezioni più note riguardo il possibile coinvolgimento di Taylor Swift in Deadpool 3 riguarda il personaggio di Dazzler, membro degli X-Men, che nei fumetti Marvel è una supereroina unitasi alla squadra dopo una carriera come cantante di successo, mentre altre voci di corridoio hanno parlato di Lady Deadpool, una versione alternativa di Deadpool.

Da notare che Shawn Levy, che è apparso in All Too Well: The Short Film di Taylor Swift, quando è stato interrogato sulla questione ha risposto: "I rumor su Taylor nel film Deadpool sono certamente molto rumorosi. Non vorrei parlare troppo però, quindi dico no comment: non sono mica stupido, stiamo parlando di Taylor Swift e del MCU. Non voglio guai, dovrete aspettare e vedere."

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024. Per altri contenuti scoprite tutto quello che sappiamo ad oggi sulla trama di Deadpool 3.