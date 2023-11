Taylor Swift, com'è andato al box office il film Eras Tour? Tutti i numeri al botteghino

Taylor Swift Eras Tour sta per esordire in streaming, ma i numeri di incasso al box office continuano a salire anche durante gli ultimi giorni di programmazione in giro per il mondo.

Nello specifico, dopo oltre un mese di programmazione Taylor Swift The Eras Tour ha incassato più di 250 milioni di dollari al botteghino globale, con 178,2 milioni di dollari arrivati dal mercato nord-americano e 71,8 milioni di dollari ottenuti a livello internazionale. Il film Eras Tour, che nelle scorse settimane era già diventato il film-concerto con il maggior incasso di tutti i tempi, è ora la diciannovesima uscita mondiale con il miglior risultato di tutto il 2023.

Taylor Swift: The Eras Tour è una versione filmata dello storico Eras Tour di Taylor Swift, che ha completato la sua prima tappa negli Stati Uniti ad agosto. Girato in tre serate di spettacoli al Sofi Stadium di Los Angeles, il film mostra l'esecuzione di brani tratti da tutti e dieci gli album ufficiali dell'artista: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore e Midnights. Per celebrare l'uscita del film, AMC ha aumentato di cinque volte la propria capacità di prenotazione dei biglietti per soddisfare la domanda dei fan. Inoltre, il prezzo dei biglietti standard per adulti era di $19,89 - un riferimento all'anno di nascita di Swift, così come al suo quinto album 1989 - con biglietti per bambini e anziani a $13,13, un riferimento al numero fortunato di Swift.

Per altre letture, sapete che anche Christopher Nolan ha supportato l'Eras Tour?