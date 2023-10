Taylor Swift, quali canzoni sono state tagliate dal film dell'Eras Tour?

Se siete dei fan di Taylor Swift e non siete riusciti a partecipare al suo Eras Tour non vi preoccupate. In soccorso arriva il film concerto dedicato proprio al tour della cantante, che sin dalle prevendite ha battuto diversi record. Tuttavia, i fan più attenti hanno notato l'assenza di alcune canzoni presenti invece nei live.

Il motivo è semplicemente legato ai tempi; gli show dell'Eras Tour sono notoriamente molto lunghi, durano tre ore e mezza mentre il film di Taylor Swift dura 169 minuti ed era impossibile inserire ogni canzone protagonista del tour.

The Eras Tour è il più grosso incasso di sempre per un film concerto.



Il film è stato girato durante gli show di Swift al So-Fi Stadium di Los Angeles, con alcune canzoni fuori dalla scaletta ufficiale. E sono proprio alcune di queste canzoni che non sono state inserite nel film. Ecco i titoli: The Archer, no body, no crime, tis the damn season, Long live, cardigan, Wildest Dreams e seven.



Quale di queste canzoni avreste voluto inserita nel film concerto? In ogni caso scoprite quando è possibile vedere Taylor Swift: The Eras Tour al cinema, dopo l'uscita nelle sale cinematografiche degli scorsi giorni.

Taylor Swift è una delle più importanti cantanti e performer della scena musicale mondiale e anche il suo ultimo tour musicale ha fatto registrare numeri incredibili, battendo diversi record d'incasso.