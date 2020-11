Taylor Swift canta il nuovo album per Disney Plus: ecco il trailer dello speciale

Dopo l'ultima incursione nel mondo del cinema con Cats, Taylor Swift è tornata dietro al microfono e quest'estate ha pubblicato il nuovo album intitolato Folklore, ora protagonista di un interessante concerto disponibile su Disney+.

Folklore: The Long Pond Studio Sessions è un concerto acustico, durante il quale la cantante proporrà ciascun brano presente nell'album, grazie all'aiuto dei due musicisti Jack Antonoff e Aaron Dessner.

Le riprese sono state effettuate a New York questo settembre, dirette dalla stessa Swift: "Sono davvero contenta che lo abbiamo fatto, perché a quanto pare è venuto fuori che tutti hanno bisogno di un bel pianto... anche noi".

Per i fan della cantante è un'occasione imperdibile per godersi un particolare concerto in un'ambientazione suggestiva e in un clima rilassante. Il trailer che trovate qui sopra viene presentato sottolineando come la cantante e i produttori siano riusciti a "creare un album che attraversa i generi. Un'avventura musicale che ci permette di ridere, piangere e, durante questi tempi difficili, ci fa capire che non siamo poi così soli. Hanno registrato folklore a migliaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri e non erano mai stati nella stessa stanza... fin'ora."

Non è di certo il primo speciale con protagonista Taylor Swift, dato che era già apparsa nel concerto parigino City of Lover e in un documentario Netflix intitolato Taylor Swift: Miss Americana. Il nuovo speciale è disponibile dal 25 novembre su Disney+ e per avere un assaggio di cosa contiene l'album vi rimandiamo al sontuoso video di Cardigan.