Taylor Swift, al box office meglio di Batman e Doctor Strange: resiste solo Spider-Man

Le prevendite del film concerto di Taylor Swift continuano a fare paura, e in queste ore è stato segnalato che i biglietti venduti in anticipo per l'Eras Tour hanno superato quelli di The Batman e Doctor Stranger nel Multiverso della Follia.

Secondo un nuovo rapporto, infatti, Taylor Swift | L'Eras Tour ha già guadagnato più di 65 milioni di dollari grazie alle prevendite dei biglietti attraverso AMC, Regal, Cinemark, Cineplex Canada e Cinépolis Messico: ad un mese dal debutto del film nelle sale, previsto per il 13 ottobre prossimo, Taylor Swift | L'Eras Tour ha già superato a destra le prevendite totali di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios (60 milioni di dollari) e quelle di The Batman di Warner Bros. (42 milioni di dollari).

Sebbene la cifra non superi (ancora) il record di prevendita del box office post-pandemia di Spider-Man: No Way Home (che aveva conquistato la bellezza di 120 milioni di dollari in prevendite), sembra ormai chiaro che l'attesissimo film-concerto di Taylor Swift è destinato ad essere un enorme successo al botteghino: l'entusiasmo dei fan del resto è palpabile, e non a caso il film ha già battuto il record per il maggior numero di prevendite vendute in un giorno, precedentemente detenuto proprio da Spider-Man: No Way Home. Le proiezioni al box office indicano che il film potrebbe incassare più di 100 milioni di dollari solo nel fine settimana di apertura.

