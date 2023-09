Taylor Swift, i biglietti superano le prevendite di Avengers: Endgame!

Sembrerebbe non esserci pace per Avengers: Endgame a cui pian piano stanno strappando tutti i record conquistati con tanta fatica dai Vendicatori. Dopo che Barbie ha venduto più biglietti di Endgame in una specifica catena di cinema statunitensi , adesso è il turno di Taylor Swift.

Ma come ha fatto la cantante ha entrare in competizione nel mondo cinematografico? Ebbene, sono state aperte le prevendite per Taylor Swift - The Eras Tour, il film che porta sul grande schermo l'incredibile tour della cantante che terminerà a novembre del 2024.

I fan potranno così godersi il concerto di Taylor Swift comodamente seduti al cinema: nell'attesa di scoprire se The Eras Tour arriverà anche in Italia, l'insider Matt Belloni ha annunciato che le prevendite per il film della popolare cantante hanno superato i 30milioni di dollari di incasso, battendo così il precedente record di Avengers: Endgame che totalizzò ben 16 milioni di incassi solo per le prevendite. Un rivale, posto in agguato, c'è sempre quando si parla di box office: ma come avrebbero potuto immaginare i Marvel Studios che il loro avversario sarebbe stato niente di meno che Taylor Swift?

Oltre al cinema, Taylor Swift si conferma la cantante dei record: l'Eras Tour, infatti, procede verso il miliardo e mezzo di dollari di incasso.