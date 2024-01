Taylor Sheridan sfida Kevin Costner: Annunciato il film western Empire of the Summer Moon

In vista della conclusione della serie tv Yellowstone, l'impegnatissimo e richiestissimo autore Taylor Sheridan ha già trovato il suo prossimo progetto, il film western Empire of the Summer Moon.

No, non sarà uno spin-off di Killers of the flower moon di Martin Scorsese, ma un adattamento dell'omonimo libro di S.C. Gwynne, intitolato "Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History": Sheridan e la sua società di produzione Bosque Ranch hanno vinto una guerra di offerte per ottenere i diritti del libro, il cui adattamento sarà scritto e diretto da Taylor Sheridan.

Al momento non è chiaro se si tratterà di un lungometraggio o di una serie televisiva, ma considerati i tanti impegni di Sheridan per il piccolo schermo (il sequel di Yellowstone, lo spin-off 1923, Mayor of Kingstown, Lioness, Lawman: Bass Reeves e Tulsa King) il progetto potrebbe rappresentare il ritorno alla regia di un lungometraggio per l'autore: l'ultimo film con la sua firma era stato il thriller del 2021 Those Who Wish Me Dead con Angelina Jolie, uscito durante la pandemia.

I più maliziosi già pregustano la sfida con Kevin Costner, che ha lasciato la serie tv di Yellowstone per realizzare il western dei suoi sogni Horizon: An American Saga, in uscita al cinema in due parti a giugno e ad agosto 2024 con Warner Bros.