Taylor Russell è in cerca di una relazione: smentite le voci su Harry Styles?

In un'intervista rilasciata a The Face, Taylor Russell si è aperta alla propria visione delle relazioni, raccontando come la fiducia sia diventata parte integrante della propria vita personale. Nei mesi scorsi l'attrice era stata paparazzata in diverse occasioni con Harry Styles, generando voci su una presunta relazione in corso.qu

Russell ha parlato in questi termini della fiducia che riserva alle persone senza confermare la relazione con Harry Styles:"È stata una parte importante della mia vita da quando ho memoria, perché voglio davvero vivere una vita aperta, incontrare qualcuno ed essere vera, onesta e sincera".



L'attrice, che potete vedere anche nel trailer di Bones and All uscito lo scorso anno, ha sottolineato:"Non puoi davvero vivere una vita aperta se non condividi te stessa mentre chiedi ad un'altra persona di condividerla con te. Ma ho trovato sempre più difficile farlo, e sto cercando di mettermi alla prova in questo modo proprio adesso. La mia esperienza negli ultimi due anni, con persone di cui mi fidavo davvero, non sono andate bene. Non si sono comportati nel modo in cui avrei voluto si comportassero. E questo ha cambiato un po' di cose in me".



Il trasferimento in Inghilterra l'ha aiutata ad aprirsi:"Ora vivo a Londra. E quando sono arrivata qui ho pensato 'Sai una cosa Taylor, questo è un posto nuovo. Non sei in America, non sei in Canada. Devi aprirti e devi permettere alle persone di conoscerti. Farai parte di una comunità di persone che saranno lì per te. Devi permettergli di conoscerti. Se qualcosa succede, succede. È la vita. Rimarrai ferita: questa è il pegno. Il pegno su una relazione reale è la realtà che ti fa male, proverai dolore, qualcosa perderai ad un certo punto e va bene. Ne vale la pena'. È qualcosa che devo ricordare tanto a me stessa".

