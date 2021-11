Taylor Lautner, la star della Twilight Saga si sposa: ecco con chi

Taylor Lautner, noto soprattutto per il ruolo di Jacob Black, il licantropo della Twilight Saga, ha chiesto la mano della sua ragazza con una romantica proposta di matrimonio. Come si intuisce dal post pubblicato dall'attore su Instagram, le cose sono andate per il verso giusto.

Negli ultimi anni Taylor Lutner è finito nel dimenticatoio,e quello che è stato un vero e proprio sex symbol durante gli anni dell'uscita cinematografica delle 5 pellicole tratte dai libri di Stephanie Meyer ha fatto parlare di se solo in merito alle sue relazioni amorose. Per diverso tempo infatti, l'attore ha avuto una storia con la cantante Taylor Swift e ora, ha deciso di fare una proposta di matrimonio ad un'altra Taylor, la Dome, che ha accettato con molto entusiasmo di diventare la futura signora Lautner.

Nella prima foto inclusa nel post pubblicato su Instagram, l'attore e la sua compagna sono circondati da petali di rose e candele proprio nel momento in cui l'ex star di Twilight si inginocchia con una piccola scatola tra le mani. La donna è in piedi di fronte a lui, incredula, con le mani sulla bocca. Nella seconda immagine, i due Taylor sono entrambi inginocchiati, fronte contro fronte.

E mentre Lautner sta per convolare a giuste nozze con la sua fidanzata, Robert Pattinson si appresta a debuttare nel The Batman di Matt Reeves, vestendo i panni dell'iconico supereroe DC.