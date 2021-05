Taylor Lautner, la star di Twilight si prepara al grande ritorno: svelato il nuovo film!

Taylor Lautner farà parte del cast di Home Team con Kevin James. La star di Twilight farà parte del cast della commedia per famiglie targata Netflix, vagamente ispirata alle vicende del famoso allenatore della NFL, Sean Payton, sospeso per un anno da trainer dei New Orleans Saints. Il film si trova attualmente in produzione.

Home Team segue la storia di Payton, che due anni dopo la vittoria del Super Bowl viene squalificato, torna nella sua città natale e si ricongiunge al suo giovane figlio allenando la sua squadra. Payton venne sospeso nel 2012 per la sua implicazione nello scandalo Bountygate, i cui ai giocatori veniva riservato un premio per ferire deliberatamente gli avversari.



Altri membri del cast di Home Team sono Rob Schneider, Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum e Jacob Perez.

Da diverso tempo è stato confermato che Kevin James parteciperà al film nel ruolo di Sean Payton. Il film è prodotto da Happy Madison di Adam Sandler.

Charles e Daniel Kinnane dirigeranno il film. Taylor Lautner ha compiuto 29 anni poco tempo fa e ha recitato al fianco di Robert Pattinson e Kristen Stewart nei panni del lupo mannaro Jacob Black, scherzando sul fatto che i lunghi capelli scuri del suo personaggio fossero stati ispirati da Kendall Jenner:"Sono passati esattamente 10 anni da quando Twilight è uscito nelle sale. Ho pensato di doverne approfittare per ringraziare ogni singolo fan che ha supportato il franchise negli ultimi 10 anni ma anche ringraziare Kendall Jenner per essere stata la mia ispirazione per i capelli nel 2007".



Lo scorso anno molti si chiesero che fine ha fatto Taylor Lautner negli ultimi anni. Ora l'attore sta per tornare.