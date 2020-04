Taylor Lautner e la fine di una carriera: che fine ha fatto la star di Twilight: New Moon?

Lo abbiamo visto recentemente "vestire" i panni di Batman per un video su Instagram divenuto virale, ma la verità è che il mondo sembra essersi dimenticato di Taylor Lautner.

La star di Twilight, che torna oggi in Italia grazie alla messa in onda del secondo capitolo New Moon, è infatti sparita dalla scene del grande e del piccolo schermo dal 2016, quando al cinema arrivò col film Run The Tide e in tv grazie alla serie Scream Queens, show però cancellato dalla Fox.

Decisamente dimenticato rispetto ai colleghi Robert Pattinson e Kristen Stewart, che invece sono sulla cresta dell'onda fin dalla fine della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, ha trovato alterne fortune su Netflix, dove è apparso anche nel film The Ridicolous Six al fianco di Adam Sandler e nella serie tv Cuckoo, prodotta da BBC e andata avanti per quattro stagioni fino al 2018.

Il periodo di massima popolarità è lontanissimo: all'epoca del successo Lautner ebbe perfino una relazione con Taylor Swift, archiviata la quale sbocciò quella con Billie Lourd, co-protagonista proprio di Scream Queens nonché figlia di Carrie Fisher e nipote di Debbie Reynolds (l'abbiamo vista nella nuova trilogia di Star Wars in un ruolo secondario). I due per diverso tempo hanno dato l'impressione di poter formare una coppia solida e longeva, ma fu lei a lasciare lui per potersi concentrare sulla carriera.

Le mensole di casa sono piene di premi, però, dai Teen Choice ai Razzie Awards: forse impolverati, ma ancora lì a ricordare il passato. Pensate che lo rivedremo prima o poi? Che ricordi avete del suo ruolo di Jacob? Ditecelo nei commenti.