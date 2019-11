Per Taylor Kitsch, John Carter della Disney non è un fallimento

Il lancio del servizio di streaming Disney+ ha riacceso vecchie discussioni su diverse proprietà della compagnia, e in una recente intervista promozionale Taylor Kitsch è tornato sul film col quale ottenne il suo primo ruolo importante, il kolossal fantascientifico John Carter.

Il film diretto da Andrew Stanton all'epoca divenne uno dei maggiori flop della storia della Disney, ma parlando con The Hollywood Reporter l'attore canadese ha parlato dell'eredità dello sci-fi, che negli anni è stato riscoperto dal grande pubblico su Netflix e altre piattaforme, più o meno legali.

"Penso che abbia avuto un'altra vita da quando è arrivato su Netflix non molto tempo fa, forse un anno fa o qualcosa del genere, ma, sì, lo credo", ha risposto Kitsch quando gli è stato chiesto del film. “Le persone mi fermano sempre per questo, specialmente in Europa. Ha avuto una piccola rinascita. Forse, all'epoca, ci si affrettò ad accantonarlo, ma nel corso del tempo immagino che le persone lo abbiano guardato per la prima volta e ne abbiano tratto molto più di quanto non fecero i primi spettatori. È una cosa sempre lusinghiera e ho imparato molto lavorando in quel film. Onestamente non lo vedo come un fallimento. Ne ho grandi ricordi e parlo ancora con alcuni membri del cast. Le cose vanno così, giusto?”

Voi cosa ne pensate? Avete mai visto il film? Pensate di recuperarlo ora che conoscete il parere della star? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti in casa Disney, vi rimandiamo alla notizia dell'arrivo di contenuti per adulti su Disney+ e alla recensione di Frozen II.