Tassa Farmiga felicissima dopo The Nun: 'Una delle mie esperienze migliori'

The Nun 2 è arrivato nei cinema e sta cominciando gradualmente la sua corsa. Il sequel dello spin-off di The Conjuring sta monopolizzando parte dell'attenzione del pubblico generale e questo sembra aver esaltato particolarmente anche coloro che il film lo hanno realizzato.

Tra queste c'è Taissa Farmiga che ha vestito i panni di Sorella Irene all'interno della pellicola. Mentre la suora di The Nun sembra aver fatto causa alla Warner Bros, in molti si sono chiesti come sia andata l'esperienza della giovane attrice sul set di un horror di questa portata che, sicuramente, ha avuto una cerca risonanza. "Adoro The Nun", ha condiviso Farmiga. "Voglio dire, ho adorato tutta quell'esperienza" ci ha tenuto ha precisare, chiarendo quanto abbia dato un considerevole lancio alla sua carriera.

"Penso che sia una delle mie performance che quando l'ho vista per la prima volta, ero così sinceramente felice del lavoro che avevo fatto, e ho visto tutto il mio lavoro di preparazione e ho visto tutto svilupparsi" ha raccontato l'attrice, parlando della sua performance. "E sono molto duro con me stesso, sono un perfezionista, non è facile per me dirlo. Ed è stato così bello vedere qualcosa venire fuori, sai, vicino a quello che avresti immaginato" ha concluso, raccontando la sua esperienza di giovane attrice "esplosa" all'improvviso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di The Nun 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!