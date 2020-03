Taskmaster in bella mostra nel nuovo poster di Black Widow

Natasha Romanoff sta per tornare, e finalmente avremo modo di scoprire qualcosa in più sul suo passato in Black Widow, il ventiquattresimo film targato Marvel Cinematic Universe.

Come abbiamo potuto evincere anche dai materiali promozionali diffusi finora dai Marvel Studios, e specialmente dall'ultimo trailer di Black Widow, nel film incontreremo la famiglia di Natasha (Scarlett Johansson), composta da un'altra Vedova Nera, Yelena Belova (Florence Pugh); Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian (David Harbour) e Melina Vostokoff (Rachel Weisz).



Ma l'altro elemento di grande interesse della pellicola non può che essere il suo villain, ruolo che in questo caso sarà affidato a Taskmaster, un misterioso personaggio in grado di replicare le mosse caratteristiche dei supereroi del MCU che abbiamo conosciuto e amato finora.



Nel nuovo poster del film, è proprio questa minacciosa figura ad apparire alle spalle di Natasha, Yelena e Alexei, offrendoci però un ulteriore sguardo a quello che sarà il suo aspetto (o megio, il suo costume).



Black Widow diretto da Cate Shortland e con protagonista Scarlett Johansson dovrebbe debuttae nelle sale italiane italiane il 29 aprile, ma crescono i dubbi su un eventuale rinvio causa Coronavirus (anche se per ora non vi è stata alcuna comincazione ufficiale al riguardo).