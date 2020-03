Sarà Taskmaster il villain principale del parco a tema Avenger Campus

Il supervillain Taskmaster è pronto non solo a debuttare in un live action del Marvel Cinematic Universe con Black Widow, ma anche a minacciare i nostri eroi all'interno di Avengers Campus, il nuovo parco a tema del Disneyland Resort. Farà parte di uno spettacolo dal vivo che coinvolgerà anche Black Widow, Captain America e Black Panther.

Lo show vedrà i personaggi impegnati in battaglia e sarà realizzato dallo stunt coordinator di Black Widow, che ha curato appunto le coreografie delle scene di battaglia del film con Scarlett Johansson. Taskmaster indosserà un costume accuratamente ispirato al film.

"Taskmaster è apparso in così tante diverse storie a fumetti con gli Avengers in tempi e luoghi diversi, ed è uno dei loro più grandi nemici" ha dichiarato Dave Bushore, vice presidente del settore Franchise Creative e Marketing dei Marvel Studios, nel corso di un evento per i media dedicato ad Avengers Campus all'interno del Disney California Adventure Park. "E per noi, portare quel personaggio sul grande schermo quest'estate in Black Widow, è stata una grande opportunità per dire: Bene. È un luogo vivo, che respira. Portiamolo lì il giorno dell'inaugurazione. Penso che abbiamo l'opportunità di iniettare sempre nuovi, divertenti elementi del personaggio della storia in questo posto" ha aggiunto.

Taskmaster è un maestro di arti marziali con l'abilità di assorbire e replicare le abilità fisiche di ogni avversario. "È fantastico" ha detto Bushore a ComicBook.com. "È un villain iconico in sé e per sé dal punto di vista dei fan. È qualcuno che è andato contro gli Avengers e può affrontarne uno qualsiasi, il che è fantastico."

L'uscita di Black Widow è prevista per il prossimo 29 aprile. Reciterà nel film anche la figlia di Milla Jovovich nel ruolo della giovane Natasha.