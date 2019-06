Ancora Taskmaster nelle nuovo foto dal set di Black Widow, prossimo film Marvel Studios

Dopo la prima occhiata a Taskmaster sul set di Black Widow grazie ad alcuni scatti trapelati online nei giorni scorsi, su Twitter sono spuntate nuove immagini che non farebbero che confermare l'indiscrezione più chiacchierata del momento.

Naturalmente al momento non c'è ancora nulla di ufficiale - neppure il film stesso, le cui riprese sono iniziate da circa un mese, è stato annunciato ad oggi - ma dei recenti rumor avevano indicato in Taskmaster il villain (o uno dei villain) dello stand-alone con Scarlett Johansson.

Nei fumetti Tony Masters diventa un mercenario noto come Taskmaster grazie all'abilità di replicare i movimenti dei propri avversari dopo una sola occhiata, superpotenze che lo rende particolarmente ostico per chi si ritrova sulla sua strada. Nel corso della sua storia editoriale è stato anche uno dei "buoni", lavorando da free lance per lo S.H.I.E.L.D., alternando periodi da villain vero e proprio a periodo da anti-eroe.

Per altre notizie, vi segnaliamo che delle altre foto trapelate dal set di Black Widow sembrerebbero aver confermato che Florence Pugh interpreterà Yelena Belova, una seconda Vedova Nera: al momento non è chiaro "quando" sarà ambientato lo stand-alone, con voci che suggeriscono un setting pre-The Avengers, altre che puntano su uno post-Civil War e altre ancora che addirittura immaginano un'ambientazione post-Endgame.

Di certo non aiuta Kevin Feige, che in una recente dichiarazione su Black Widow ha parlato di un "prequel diverso dai soliti prequel" e a giudicare da come il Marvel Cinematic Universe ha iniziato a giocare coi concetti di tempo e di Multi-verso, senza ulteriori dettagli in nostro possesso è davvero difficile azzardare delle ipotesi.

