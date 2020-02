Taskmaster, la 'famiglia' e altri aspetti del nuovo trailer di Black Widow

I Marvel Studios hanno approfittato del richiamo dell'evento per presentare un nuovo trailer di Black Widow durante il Super Bowl, facendo impennare ulteriormente il livello di hype per il nuovo film con Scarlett Johansson. Le prime immagini del film erano state già mostrate in altri spot, ma adesso si può provare a ragionarci meglio sopra.

Black Widow, come sappiamo fin dal Comic Con di San Diego e dall'Expo D23, sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Sebbene si tratti a tutti gli effetti di uno stand-alone, possiamo ovviamente aspettarci abbastanza connessioni con il Marvel Cinematic Universe che presumibilmente espanderanno la nostra conoscenza su alcuni aspetti.

Già prima del Super Bowl era stata annunciata la presenza di Taskmaster, un villain che ha la capacità di apprendere e imitare i comportamenti altrui al solo guardarli. Poiché nel trailer l'abbiamo visto alzare lo scudo con il piede alla maniera di Captain America, possiamo presumere che abbia già incontrato in passato Steve Rogers.

Inoltre, la frase che Natasha Romanoff pronuncia nel trailer, "Gli Avengers non erano la mia prima famiglia", fa riferimento a una battuta pronunciata in Endgame, sull'importanza della sua "nuova" famiglia, quella appunto dei Vendicatori. E Yelena Belova (Florence Pugh) indossa nel trailer la stessa giubba verde di Natasha in Infinity War (che in quell'occasione aveva anche i capelli biondi, proprio come Yelena. Possiamo senz'altro aspettarci, quindi, che vengano raccontate e chiarite connessioni di eventi strettamente legati anche a quel film.