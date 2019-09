Un Taserface molto diverso nell'inedito concept art di Guardiani della Galassia Vol. 2

Mentre attendiamo di capire quando inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 e di cosa parlerà il nuovo capitolo del franchise scritto e diretto da James Gunn, torniamo per un secondo a occuparci di Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017, questo grazie a un'inedito e interessante concept art.

A diffondere in rete l'immagine ci ha pensato via Instagram l'artista Jered S. Marantz, che ha una lunga collaborazione come concept artist per i Marvel Studios, per cui ha anche curato Captain America: Civil War, Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Captain Marvel. L'immagine è dedicata non ai guardiani ma a uno dei Ravangers di Yondu, il traditore Taserface interpretato nel cinecomic da Chirs Sullivan, truccato in stile grottesco per essere brutto e ripugnante, anche se dall'immagine si intuisce come gli studio sul personaggio, inizialmente, fossero molto differenti.



Quella nella foto è infatti un Taserface sempre mostruoso ma nettamente meno ripugnante, più vicino a un alieno dai tratti puliti e con impianti simil-cyberpunk su tutto il corpo, dal viso alle mani. Anche i capelli erano molto differenti, ispirati ai rasta e miscelati a un look prepotentemente sci-fi. D'impatto ma non grottesco come voleva Gunn, così da renderlo anche ridicolo nella sua malvagità.



Cosa ne pensate?