Tarzan, Sony acquista i diritti e prepara un enorme reboot del franchise!

Sony Pictures ha acquisito ufficialmente i diritti cinematografici di Tarzan, come riporta Deadline. L'obiettivo è quello di creare una nuova versione del franchise, che sul grande schermo ha conosciuto diversi capitoli, animati e in live action. Uno dei personaggi maggiormente iconici della cultura pop sta per tornare.

Al momento il progetto è interamente sulla carta perché mancano sceneggiatori, produttori e regista ma l'acquisizione di Sony lascia pensare che qualcosa si stia muovendo in tal senso e che si possa vedere presto una nuova versione del popolare personaggio creato da Edgar Rice Burroughs nel 1912, le cui gesta sono state scritte fino agli anni '40.



Chi era Tarzan? Era figlio di una famiglia nobile inglese che fu allevato dalle scimmie nella giungla africana dopo la morte dei genitori. Egli non avrà contatti con la cultura occidentale fino a quando diventerà il 're delle scimmie'.

Il primo Tarzan cinematografico risale al film muto del 1918, Tarzan of the apes. In seguito il personaggio è stato portato sul grande e piccolo schermo da un campione olimpionico - Johnny Weissmuller vinse 5 ori olimpici - e Ron Ely, e dal film d'animazione Disney del 1999, senza contare gli adattamenti tv e radiofonici. L'ultima versione cinematografica è il film Warner del 2016, con protagonista Alexander Skarsgård e un incasso da 350 milioni di dollari in tutto il mondo.



