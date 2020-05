Tarzan, Disney prepara il nuovo remake live-action? Le indiscrezioni

Le intenzioni di Disney sono piuttosto chiare: uno alla volta, tutti i Classici di maggior successo della casa di Topolino vedranno nuova luce in versione live-action, almeno finché i numeri daranno ragione alla produzione.

Ne abbiamo visti un bel po' finora, e nonostante un responso della critica non sempre entusiasta il botteghino parla chiaro: film come La Bella e la Bestia, Cenerentola, Aladdin, Il Re Leone hanno portato nelle casse di Disney un bel po' di soldi, ragion per cui è difficile pensare ad un'inversione di tendenza in tempi brevi.

L'ultimo remake ufficializzato è stato Hercules, che potrà contare sui registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo come produttori esecutivi. Secondo alcune indiscrezioni, però, Disney sarebbe già al lavoro per metter su il remake di un altro grande successo di quegli anni '90 conosciuti come periodo del Rinascimento Disney.

Stiamo parlando di Tarzan: secondo Daniel Richtman la macchina si sarebbe già messa in moto per mettere su la versione live-action del film del 1999, anche se non è ancora dato sapere quali potranno essere i tempi per l'effettivo concretizzarsi della cosa (soprattutto con Disney attualmente concentrata su Hercules).

Vi piacerebbe un remake live action di Tarzan? E chi vedreste bene nei ruoli di Tarzan e Jane? Nel frattempo sembra ci siano guai in paradiso: l'erede di Walt Disney è furiosa con Bob Iger.