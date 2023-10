Tarzan, Disney a lavoro sul remake live-action? Le ultime novità dagli insider

Oltre al remake live-action di Frozen, il noto portale The DisInsider cita anche un altro progetto potenzialmente interessante in arrivo dalla Disney prossimamente: il remake live-action di Tarzan.

Il famoso sito di insider, conosciuto nell'ambiente per essere sempre attento alle ultime novità che emergono dal dietro le quinte del mondo Disney, in un articolo dedicato a tutti i remake live-action Disney in arrivo e/o nelle prime fasi di sviluppo, cita in un paragrafo dedicato ai progetti in cantiere il remake live-action di Tarzan, amato film d'animazione del 1999 diretto da Kevin Lima e Chris Buck e 37esimo classico Disney secondo il canone ufficiale: il progetto sarebbe nelle prime fasi di sviluppo, insieme ad altri titoli già citati in precedenza come i remake live-action La principessa e il ranocchio e Rapunzel, ma l'idea sarebbe talmente embrionale ancora che al momento non sono circolati nomi né per la sceneggiatura né per la regia (e di conseguenza neanche per gli attori che saranno eventualmente coinvolti).

Tratto dal romanzo Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, Tarzan della Disney fu un trionfo di ritmo e di vivacità di animazioni e portò a compimento tutta una serie di innovazioni stilistiche avanzate dalla Disney nel corso dell'Epoca del Rinascimento: non a caso ne rappresenta l'ultimo atto, e con quasi 500 milioni di dollari di incasso, un premio Oscar e un Golden Globe (per la miglior canzone a Phil Collins) è considerato come la chiusa ideale di un'era gloriosa per la compagnia, arrivato proprio alla fine del XX secolo.

Il remake si farà davvero? Vi terremo aggiornati.