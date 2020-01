Tartarughe in Viaggio: guardate il nuovo meraviglioso corto animato della Aardman

La Aardman Animations, studio a cui dobbiamo titoli quali Galline in fuga, Wallace & Gromit e Shaun, vita da pecora, ha realizzato per Greenpeace un cortometraggio animato in supporto alla tutela degli oceani e degli animali marini.

Il filmato, realizzato rigorosamente in stop-motion, segue il viaggio di una famiglia di tartarughe che tenta di tornare a casa: riprendendo tutto con una videocamera, l'ignaro padre è testimone dell'inquinamento che aumenta per via delle trivelle e le conseguente perdite di petrolio. Potete visionare il corto doppiato in italiano in cima alla notizia, mentre in calce trovate la versione originale.

Mentre nel cast originale hanno partecipato le attrici premio Oscar Olivia Colman ed Helen Mirren insieme a Jim Carter, Olivia Colman, David Harbour, Giovanna Lancellotti, Helen Mirren, Bella Ramsey e Ahir Shah, le voci italiane sono state prestate da Giorgia e Adriano Giannini, Domitilla D'Amico, Chiara Fabiano, Francesco Lucretti, Franco Agostini (Cat Sound International) e Roberta Zollo (Cat Sound International).

Tartarughe in viaggio è stato diretto da Gavin Strange. Per altre notizie sullo studio di animazione, la Aardman nei mesi scorsi ha annunciato l'arrivo su Netflix di uno speciale natalizio di 30 minuti intitolato Robin Robin. Nell'attesa, vi lasciamo invece alla nostra recensione di Shaun, vita da pecora - Farmageddon.